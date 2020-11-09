В понедельник, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как проходит у него коронавирус. Об этом он написал в своем Telegram.

"Еще с начала глобальной пандемии я понял, что ковид точно не пройдет и мимо меня. Даже немного удивился, как инфекция обошла меня, когда заболели родные. К сожалению, должны принять для себя такую ​​аксиому: пока не будет надежной вакцины - каждый под угрозой. Единственное, что можем сделать, это попытаться разорвать цепочки заражения и тем самым существенно снизить нагрузку на больницы и получить возможность "вытянуть" тяжелые формы", - говорится в сообщении.

Также глава государства отметил, что пока что чувствует себя нормально и продолжает работать на самоизоляции.

"Я вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат... Я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинский ковид НЕ будет поводом для злорадства", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина, как и весь мир, продолжает бороться с вирусом.

Ранее мы писали, что президент Украины заразился коронавирусом.