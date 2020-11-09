В "Динамо" COVID-19 заразились уже 13 футболистов [ Редактировать ]
Защитник "Динамо" Денис Попов заразился коронавирусом. Число зараженных в киевском клубе уже достигло 13. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Центрбек киевлян получил положительный результат теста после прохождения ПЦР-тестирования в составе сборной Украины, которая в понедельник собралась для подготовки к матчам Лиги наций. Остальные игроки команды Андрея Шевченко получили отрицательные результаты тестов.
В течение предыдущих двух недель COVID-19 заболели Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Денис Гармаш, Александр Караваев, Ионуц Белуце, Георгий Цитаишвили, Никоалай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Владислав Супряга.
Ранее мы писали, что сборная Украины пополнилась рекордным количеством вратарей.
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