Сборная Украины пополнилась рекордным количеством вратарей [ Редактировать ]
Тренерский штаб довызвал в национальную сборную Украины голкиперов "Александрии" Юрия Панькива и полтавской "Ворсклы" Дмитрия Ризныка . Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Изначально Шевченко вызвал в национальную команду Бущана, а также Андрея Лунина и Андрея Пятова, у которых сейчас совершенно нет игровой практики, но так как вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан заболел коронавирусом, то тренерский штаб принял решение о довызове игроков.
Отмечается, что таким образом в расположении сборной будет четыре вратаря.
Ранее мы писали, что сборная Украины получит последнего соперника на Евро-2020. Финальный этап отбора произойдет 12 ноября.
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