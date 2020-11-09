Тренерский штаб довызвал в национальную сборную Украины голкиперов "Александрии" Юрия Панькива и полтавской "Ворсклы" Дмитрия Ризныка . Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Изначально Шевченко вызвал в национальную команду Бущана, а также Андрея Лунина и Андрея Пятова, у которых сейчас совершенно нет игровой практики, но так как вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан заболел коронавирусом, то тренерский штаб принял решение о довызове игроков.

Отмечается, что таким образом в расположении сборной будет четыре вратаря.

Ранее мы писали, что сборная Украины получит последнего соперника на Евро-2020. Финальный этап отбора произойдет 12 ноября.