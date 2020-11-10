По состоянию на утро вторника, 10 ноября, в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавируса. За сутки заразились 10 842 человека.

Об этом свидетельствует статистика от МОЗ.

За время пандемии от коронавируса скончались 8 756 человек (+191 за сутки). В то же время выздоровели 214 657 человек (+5 514).

Ранее Комаровский назвал самое большое заблуждение о коронавирусе.