Коронавирус снова пересек "красную черту" [ Редактировать ]
Фото: коронавирус / Pexels
По состоянию на утро вторника, 10 ноября, в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавируса. За сутки заразились 10 842 человека.
Об этом свидетельствует статистика от МОЗ.
За время пандемии от коронавируса скончались 8 756 человек (+191 за сутки). В то же время выздоровели 214 657 человек (+5 514).
Ранее Комаровский назвал самое большое заблуждение о коронавирусе.
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