КСУ снова не смог провести заседание [ Редактировать ]
Во вторник, 10 ноября, Конституционный суд Украины не смог провести заседание. Его отложили из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В частности, отложили продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 нардепов по поводу официального толкования понятия "достойные условия жизни" и продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений о принадлежности земли.
Кроме того, отложили и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов по поводу спецконфискации.
"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", - указано в сообщении.
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