Во вторник, 10 ноября, Конституционный суд Украины не смог провести заседание. Его отложили из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, отложили продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 нардепов по поводу официального толкования понятия "достойные условия жизни" и продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений о принадлежности земли.

Кроме того, отложили и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 нардепов по поводу спецконфискации.

"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", - указано в сообщении.

Ранее КСУ не смог рассмотреть дело о "земельных" статьях.