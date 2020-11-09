КСУ не смог рассмотреть дело о "земельных" статьях [ Редактировать ]
В понедельник, 9 ноября, Конституционный суд Украины не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. В КСУ заявили о срыве заседания. Об этом пишет "РБК-Украина".
По его словам, в понедельник двое судей не прибыли на заседание из-за болезни, а еще двое - покинули заседание, когда суд начал рассматривать "земельное дело".
Судья КСУ Игорь Слиденко подтвердил о срыве заседания.
"Только что часть судей, ориентированных на Офис президента, сорвали заседание суда, поэтому суд сегодня ничего не рассмотрел", - заявил он.
Кроме того, Слиденко отметил, что к КСУ до сих пор никто не обратился за разъяснениями его решения о неконституционности наказания за недостоверное декларирование.
Ранее сообщалось, что Рада не смогла назначить судью КС.
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