В понедельник, 9 ноября, Конституционный суд Украины не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. В КСУ заявили о срыве заседания. Об этом пишет "РБК-Украина".

По его словам, в понедельник двое судей не прибыли на заседание из-за болезни, а еще двое - покинули заседание, когда суд начал рассматривать "земельное дело".

Судья КСУ Игорь Слиденко подтвердил о срыве заседания.

"Только что часть судей, ориентированных на Офис президента, сорвали заседание суда, поэтому суд сегодня ничего не рассмотрел", - заявил он.

Кроме того, Слиденко отметил, что к КСУ до сих пор никто не обратился за разъяснениями его решения о неконституционности наказания за недостоверное декларирование.

Ранее сообщалось, что Рада не смогла назначить судью КС.