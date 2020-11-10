Директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин сказал о том, что на падения курса гривны в 2020 году повлияли как внутренние, так и внешние факторы, в частности пандемия коронавируса. Об этом сообщает Минфин.

Аппетит к риску упал, инвесторы сократили инвестиции во все развивающиеся страны. Это приводит, в том числе, и к тому, что инвесторы-нерезиденты выходят из государственных ценных бумаг.

Из внутренних факторов Лупин отметил существенный рост государственных расходов: в середине лета на едином казначейском счету было 75 млрд грн, сейчас остаток - около 15 млрд грн. Такие активные бюджетные расходы, по его словам, также создают спрос на валютном рынке.

Кроме того, ситуация на валютном рынке зависит от урожая.

Лето - не лучший период, с точки зрения поступлений экспортной выручки. В октябре выручка значительно выросла, по сравнению с сентябрем, но мы еще не на пике.

"В любом случае мы не видим никакой катастрофы. Принимая во внимание внешний и внутренний фон, валютный рынок функционирует очень хорошо", - добавил он.

Ранее мы писали, что Нацбанк увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.

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