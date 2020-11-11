Одним из основных препятствий для сотрудничества между Украиной и МВФ были глубоко укоренившиеся в стране протекционизм и взяточничество. В частности, речь идет о такой заметной фигуре, как замглавы НБУ Екатерина Рожкова, с чьим именем связан ряд скандалов. Об этом пишет западное издание EconoTimes.



"Трудно представить, насколько ревностным реформатором могла быть Рожкова, учитывая, что она сама была тесно связана с множеством коррумпированных лиц и обвинялась в целом ряде нарушений, начиная от предоставления банкам возможности отмывать деньги или просто красть деньги со счетов вкладчиков, до использования государственных средств для поддержки банков с которыми были связаны ее личные деловые интересы", - говорится в статье издания.



В материале также отмечено, что в ноябре 2016 года в сеть просочились аудиозаписи, на которых, по-видимому, Рожкова в разговоре с Дмитрием Зинковым, главой обанкротившегося Платинум Банка, обсуждает, что делать с проблемным статусом банка, чтобы он мог продолжать принимать депозиты. «Некто с голосом, похожим на голос Рожковой, в записи другого разговора, обсуждает, как скрыть реальных владельцев Платинум Банка, и также объясняет, что руководству банка не придется платить рыночные процентные ставки по инсайдерским займам. На других записях можно услышать, как голосом, похожим на голос Рожковой, обсуждается, с другим представителем центробанка, как фальсифицировать информацию от украинских финучреждений, предназначенную для МВФ», - пишут авторы статьи EconoTimes.



Журналисты также обратили внимание, что замглавы НБУ Екатерина Рожкова возглавляла обанкротившийся Платинум Банк до того, как приступила к работе в Нацбанке, а с упомянутым банком было связано немало скандалов.



"С Платинум Банком был связан целый ряд скандалов, прежде чем он окончательно обанкротился в январе 2017 года, и во многих из них Рожкова, по-видимому, принимала непосредственное участие. Законодатели и финансовые аналитики в равной степени полагали, что хотя он был неплатежеспособным и нарушал стандарты, установленные центробанком, Платинум Банку разрешали продолжать работу в течение длительного времени из-за «интересного совпадения»: Рожкова работала одновременно в обоих учреждениях", - говорится в статье.



В материале идет речь также о том, что Фонд гарантирования вкладов физлиц получил контроль над прекратившим существование банком, а затем начал расследование многочисленных нарушений.



"Расследование, которое побудило Фонд инициировать судебный иск против бывшего руководства банка, включая Рожкову, с требованием выплатить компенсацию за использование схемы, в котором задействованы 1,5 млрд грн денег вкладчиков - схема, которая непосредственно привела к неплатежеспособности банка", - говорится в статье.



Авторы статьи предполагают, что теперь, когда деятельность Екатерины Рожковой изучается "под микроскопом", она может либо отчаянно стараться удержаться в своей должности, либо может начать борьбу за образ реформатора, несправедливо уволенного из НБУ, к тому же уход которого может поставить под сомнение последний транш помощи от МВФ.



"Программы с благими намерениями, такие как стремление сократить количество банков путем закрытия тех, которые не прошли стресс-тесты, были фатально испорчены тем фактом, что лица, ответственные за их реализацию, такие как Рожкова, имели личные и деловые связи с учреждениями, в которых они работали", - сообщают авторы материала. И делают вывод - стратегические отношения Киева с МВФ и с другими международными партнерами слишком важны, чтобы рисковать ими ради коррумпированных менеджеров из прошлого.



Как ранее сообщалось, Фонд гарантирования потребовал от Рожковой возместить 1,5 миллиарда гривен ущерба, нанесенного "Платинум Банку". В исковых документах Фонда гарантирования вкладов физлиц, детально описана схема, по которой деньги вкладчиков "Платинум Банка" были выведены на компании, связанные с акционерами.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в рамках рабочего визита в Вашингтон с 8 по 13 ноября встретится с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Согласно сообщению пресс-службы Нацбанка, Шевченко начал визит со встречи в понедельник с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой-Голлар.