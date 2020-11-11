Совет национальной безопасности и обороны призвал немедленно огласить все результаты местных выборов Центральную избирательную комиссию. Недостаточное информирование общества о результатах голосования создает риски нацбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В СНБО напомнили, что согласно календарному плану, официальные результаты голосования должны были быть оглашены до 6 ноября включительно.

"Вместе с тем на сегодня в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - отметил Данилов.

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