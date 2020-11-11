Местные выборы: СНБО требует немедленно огласить результаты [ Редактировать ]
Совет национальной безопасности и обороны призвал немедленно огласить все результаты местных выборов Центральную избирательную комиссию. Недостаточное информирование общества о результатах голосования создает риски нацбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В СНБО напомнили, что согласно календарному плану, официальные результаты голосования должны были быть оглашены до 6 ноября включительно.
"Вместе с тем на сегодня в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - отметил Данилов.
Ранее мы писали, где пройдет второй тур местных выборов.
по теме
Во время заседания был принят ряд важных решений
Также Данилов вспомнил, что Конституционный суд уже принимал решение против антикоррупционной системы
Кандидат в мери Києва від партії "Удар" Віталій Кличко прокоментував вибори
Александр Попов ответил депутату от "Слуги народа" Лесе Забуранной
Полиция открыла уголовное дело