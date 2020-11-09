Местные выборы: где и когда пройдет второй тур [ Редактировать ]
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Второй тур местных выборов 2020 уже назначили в ряде областей, передает "РБК-Украина".
Так, 15 ноября второй тур местных выборов состоится в Сумах, Одессе, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском, Украинке, Херсоне.
22 ноября второй тур состоится в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Бердянске, Полтаве, Львове, Ровно, Николаеве, Черкассах.
Ранее сообщалось, кто стал мэром Чернигова.
Также мы писали о том, что Кравчук назвал возможный формат выборов на Донбассе.
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