Боротьба з COVID-19: в Україні катастрофічно не вистачає медперсоналу та кисню у лікарнях [ Редактировать ]
За минулу добу в Україні зареєстровано 10 611 випадків інфікування на COVID. 191 пацієнт помер, майже 7 тисяч - одужали. Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві та Київській області. Проте і в інших регіонах ситуація не набагато краща. На місцях катастрофічно не вистачає медперсоналу та кисню.
Я за озеленення міста, я за збереження популяції карпатського дельфіна... Але дайте мені оксигенератори, у мене пацієнти задихаються.
Такий пост у соцмережах розмістив лікар Ярослав Глагола, терапевт з тридцятирічним стажем.
Ярослав Глагола, лікар у ковідному відділенні Ужгородської міської лікарні:
Найбільшою проблемою на сьогоднішній день є нестача генераторів кисню, їх всього 26.
Кількість госпіталізованих зростає щодня Лише за сьогодні в Ужгороді 121 новий хворий.
Ярослав Глагола, лікар у ковідному відділенні Ужгородської міської лікарні:
Найважче дивитися, як хворий задихається від нестачі кисню - це дуже важко. Ти бачиш, що хворий потребує кисню і ти змушений забрати апарат в іншого хворого, який в трохи кращому стані.
Кількість ковідних ліжок вже збільшили до 175, та ситуацію це не надто поліпшило. Бо ж ліжко без кисню, по суті, нічого не варте.
Богдан Андріїв, Ужгородський міський голова:
Ми заключили угоду, і до 15 листопада чекаємо 56 кисневих концентраторів на наступний тиждень у вівторок.
А от у Чернівецькій області щодня фіксують понад чотириста нових інфікованих. На тестування - довжелезні черги. Пані Галині потрібна довідка про негативний тест на COVID-19, аби поїхати на лікування онкології.
Галина, пацієнтка:
Для мене це знущання - стояти з низькими лейкоцитами і в такій черзі. Ще й на холоді.
Кількість хворих зростає, а медперсоналу натомість - меншає.
Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні:
Поставити ліжко з матрацом, не додавши медичний ресурс туди, не додавши точку кисню і не додавши медикаменти - це буде злочинна дія.
А лікувати, справді, може бути нікому. Від початку пандемії в області захворіли більше тисячі медиків, 17 померли. У профільному департаменті роздумують над залученням інтернів та волонтерів.
Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:
Будемо формувати спеціальні бази, де будемо формувати лікаря, який вже має досвід виконання тієї чи іншої роботи. І під того лікаря будемо підтягувати чи волонтерів, чи лікарів-інтернів.
Тож поки в одних регіонах не вистачає кисню, в інших - кваліфікованих медиків. Розв'язувати проблему можуть на державному рівні, виділивши кошти і забезпечивши страхування лікарів - аби і пацієнт, і медик знали: про них дбають.
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