За минулу добу в Україні зареєстровано 10 611 випадків інфікування на COVID. 191 пацієнт помер, майже 7 тисяч - одужали. Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві та Київській області. Проте і в інших регіонах ситуація не набагато краща. На місцях катастрофічно не вистачає медперсоналу та кисню.

Я за озеленення міста, я за збереження популяції карпатського дельфіна... Але дайте мені оксигенератори, у мене пацієнти задихаються.

Такий пост у соцмережах розмістив лікар Ярослав Глагола, терапевт з тридцятирічним стажем.

Ярослав Глагола, лікар у ковідному відділенні Ужгородської міської лікарні:

Найбільшою проблемою на сьогоднішній день є нестача генераторів кисню, їх всього 26.

Кількість госпіталізованих зростає щодня Лише за сьогодні в Ужгороді 121 новий хворий.

Ярослав Глагола, лікар у ковідному відділенні Ужгородської міської лікарні:

Найважче дивитися, як хворий задихається від нестачі кисню - це дуже важко. Ти бачиш, що хворий потребує кисню і ти змушений забрати апарат в іншого хворого, який в трохи кращому стані.

Кількість ковідних ліжок вже збільшили до 175, та ситуацію це не надто поліпшило. Бо ж ліжко без кисню, по суті, нічого не варте.

Богдан Андріїв, Ужгородський міський голова:

Ми заключили угоду, і до 15 листопада чекаємо 56 кисневих концентраторів на наступний тиждень у вівторок.

А от у Чернівецькій області щодня фіксують понад чотириста нових інфікованих. На тестування - довжелезні черги. Пані Галині потрібна довідка про негативний тест на COVID-19, аби поїхати на лікування онкології.

Галина, пацієнтка:

Для мене це знущання - стояти з низькими лейкоцитами і в такій черзі. Ще й на холоді.

Кількість хворих зростає, а медперсоналу натомість - меншає.

Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Поставити ліжко з матрацом, не додавши медичний ресурс туди, не додавши точку кисню і не додавши медикаменти - це буде злочинна дія.

А лікувати, справді, може бути нікому. Від початку пандемії в області захворіли більше тисячі медиків, 17 померли. У профільному департаменті роздумують над залученням інтернів та волонтерів.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

Будемо формувати спеціальні бази, де будемо формувати лікаря, який вже має досвід виконання тієї чи іншої роботи. І під того лікаря будемо підтягувати чи волонтерів, чи лікарів-інтернів.

Тож поки в одних регіонах не вистачає кисню, в інших - кваліфікованих медиків. Розв'язувати проблему можуть на державному рівні, виділивши кошти і забезпечивши страхування лікарів - аби і пацієнт, і медик знали: про них дбають.