COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Маємо на сьогодні більше ніж 10,5 тисяч нових випадків коронавірусу. У лідерах анти рейтингу: столиця, Одеська, Київська, Львівська та Запорізька області.
А от найздоровіші регіони - це Кіровоградщина та Луганщина. Там хворих - найменше. Хоча областей, де взагалі не зафіксовано Ковіду, - немає.
Наразі кількість українців, які перехворіли чи хворіють на коронавірус, від початку пандемії - наближається до півмільйона.
по теме
У МОЗ роз'яснили умови введеної напередодні заборони на планові операції - стосуватиметься вона не всіх пацієнтів
Медична система України має свою межу, тому українцям варто докладати всіх зусиль і дотримуватися карантинних правил
Що можуть закрити під час "карантину вихідного дня", який вигадали у владі - чи наважаться на це урядовці?
Вся територія України від 9 листопада буде у "помаранчевій" та "червоній" зоні захворювання на коронавірус
У МОЗ нагадали, що за рекомендацією Уряду роботодавці мають перевести своїх працівників на дистанційну роботу