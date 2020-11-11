Маємо на сьогодні більше ніж 10,5 тисяч нових випадків коронавірусу. У лідерах анти рейтингу: столиця, Одеська, Київська, Львівська та Запорізька області.

А от найздоровіші регіони - це Кіровоградщина та Луганщина. Там хворих - найменше. Хоча областей, де взагалі не зафіксовано Ковіду, - немає.

Наразі кількість українців, які перехворіли чи хворіють на коронавірус, від початку пандемії - наближається до півмільйона.