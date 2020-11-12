Сборная Украины узнала последнего соперника на Евро-2020 [ Редактировать ]
Сборная Северной Македонии стала последним соперником Украины на стадии группового этапа чемпионата Европы-2020 по футболу. Северомакедонцы в финальном матче плей-офф за выход на чемпионат минимально обыграла Грузию.
Единственный мяч в игре на 56 минуте забил македонский нападающий Горан Пандев.
Балканцы впервые в истории вышли в финальную часть чемпионата Европы, где, кроме команды Андрея Шевченко, сыграют с Австрией и Нидерландами в группе С.
Евро-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса и пройдет следующим летом с 11 июня по 11 июля. При этом турнир сохранит название.
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