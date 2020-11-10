Форвард сборной Украины и английского "Вест хэма" Андрей Ярмоленко в скором времени может сменить клуб на "Фенербахче". Об этом сообщает Fotomac.

Ожидается, что трансфер украинца состоится в январе 2021 года, при этом "канарейки" не собираются сразу его покупать - они возьмут Ярмоленко в аренду с правом последующего выкупа.

Отмечается, что форвард сборной Украины заинтересовал спортивного директора "Фенербахче". Ярмоленко должен будет заменить Эннера Валенсию.

Читайте также, форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко неожиданно упал в цене. Теперь его стоимость составляет 12 миллионов евро.