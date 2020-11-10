Лидер сборной Украины перейдет в турецкий чемпионат [ Редактировать ]
Форвард сборной Украины и английского "Вест хэма" Андрей Ярмоленко в скором времени может сменить клуб на "Фенербахче". Об этом сообщает Fotomac.
Ожидается, что трансфер украинца состоится в январе 2021 года, при этом "канарейки" не собираются сразу его покупать - они возьмут Ярмоленко в аренду с правом последующего выкупа.
Отмечается, что форвард сборной Украины заинтересовал спортивного директора "Фенербахче". Ярмоленко должен будет заменить Эннера Валенсию.
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