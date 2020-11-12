Опубликовано постановление об усилении карантина в Украине [ Редактировать ]
В Украине ужесточили карантин, введя карантин выходного дня и время для пожилых людей. В стране отменили адаптивный карантин и вернулись к общенациональному. Постановление опубликовали на сайте правительства.
Запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполняемость больше 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте.
Также действует ограничение на деятельность дискотек, заведений питания с организацией досуга. Рестораны и кафе могут работать только с 7:00 до 22:00. Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.
Вводится время для пенсионеров. Он будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.
В Украине ввели карантин выходного дня. Вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, то есть каждый уик-энд.
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