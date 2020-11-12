Пандемия коронавирусной инфекции создаст на территории Украины большую рецессию. Об этом сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине.

В результате падения экономики более 9 миллионов украинцев могут оказаться за чертой бедности.

С начала пандемии коронавируса более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.

Отмечается, что Организация фиксирует увеличение доли домохозяйств, имеющих задолженность.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика не выдержит введение полного локдауна.