Коронавирус "увеличивает" бедность среди украинцев [ Редактировать ]
Пандемия коронавирусной инфекции создаст на территории Украины большую рецессию. Об этом сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине.
В результате падения экономики более 9 миллионов украинцев могут оказаться за чертой бедности.
С начала пандемии коронавируса более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.
Отмечается, что Организация фиксирует увеличение доли домохозяйств, имеющих задолженность.
Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика не выдержит введение полного локдауна.
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