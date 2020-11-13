В четверг, 12 ноября, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Павел Ковтонюк заявил, что в Украине необходимо ввести национальный локдаун в некоторых сферах на определенное врем. По его словам, карантин выходного дня не поможет справиться со сложившей ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба KSE.

Исходя из результатов моделирования, проведенного аналитиками KSE, Украина сейчас движется тем же путем, что и Румыния, в которой рост инфицирования COVID-19 ускоряется.

Наша ролевая модель на сегодня - это Румыния. Мы действуем так же: вводим незначительные карантинные ограничения, которые не влияют на общую картину распространения коронавируса. В Украине скорость роста заболеваемости выше европейской. Мы держимся в пятерке стран с наиболее сложной ситуацией уже второй месяц.

При этом государства, которые ввели полный локдаун на конец октября - начало ноября, например, Чехия и Бельгия, уже фиксируют снижение прироста заражения.

В то же время в Польше, где национальный карантин ввели только на прошлой неделе, эпидситуация пока ухудшается.

Эксперты KSE рекомендуют ввести национальные ограничения на определенный период времени (1 месяц) с целью сохранить систему больниц и медицинский персонал в работоспособном состоянии до окончания осенне-зимней волны пандемии.

Также они предлагают радикально увеличить объемы тестирования параллельно с карантинными ограничениями, чтобы взять под контроль распространение вируса.

Ранее мы сообщали, что в Украине официально ввели карантин "выходного дня.