В Украине хотят ввести карантин "выходного дня". Внедрить его в действие могут уже с 14 ноября. Давайте разберемся, что это означает для украинцев, а также, что будет работать в эти дни, а что будет закрыто.

Так, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, полного локдана страна не может себе позволить, при чем ни на 2, ни на 3 недели. Вместо этого власти предлагают обойтись некоторыми ограничительными мероприятиями под названием карантин "выходного дня".

Он будет характеризоваться усиленными противоэпидемиологическими мероприятиями.

Что будет работать в эти дни?

После введения такой системы, в субботу и воскресенье во всех городах будут работать только объекты критической инфраструктуры.

Все остальное будет закрыто.

По словам министра, это поможет хотя бы минимально уменьшить количество зараженных и "разорвать цепочку" заражений.

Ранее мы сообщали, что Кабмин собирает экстренное заседание по поводу ужесточение карантина.