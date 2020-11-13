Пять этапов повышения: что будет с пенсиями в Украине [ Редактировать ]
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что в следующем году в стране пройдет несколько этапов повышения пенсионных выплат,. Об этом сообщает usmg.com.ua.
Кроме того, в 2020 запланировано еще одно повышение пенсии.
Всего на следующий год мы запланировали 5 этапов повышения пенсий - все их мы отразили в календаре, который можно посмотреть на нашем сайте. Также до конца текущего года мы проведем еще одно повышение в соответствии с ростом прожиточного минимума, которое будет направлено, в первую очередь, на тех, у кого размер пенсии зависит от прожиточного минимума.
Ранее сообщалось, что пенсионеров ждет нововведение.
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