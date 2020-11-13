Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что в следующем году в стране пройдет несколько этапов повышения пенсионных выплат,. Об этом сообщает usmg.com.ua.

Кроме того, в 2020 запланировано еще одно повышение пенсии.

Всего на следующий год мы запланировали 5 этапов повышения пенсий - все их мы отразили в календаре, который можно посмотреть на нашем сайте. Также до конца текущего года мы проведем еще одно повышение в соответствии с ростом прожиточного минимума, которое будет направлено, в первую очередь, на тех, у кого размер пенсии зависит от прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что пенсионеров ждет нововведение.