В Украине хотят ввести так называемый "час для пожилых". Такую инициативу выдвинуло Министерство здравоохранения. Это будет специально отведенное время, в которое будет разрешено делать покупки только пожилым людям. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Радио НВ".

Как пояснил санврач, такие меры уже вводили некоторые европейские страны.

Мы хотим порекомендовать субъектам хозяйствования, осуществляющим торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10:00 до 12:00, когда бы мы все понимали, что это время для людей старше 60 лет.

Ляшко добавил, что наибольшее количество летальных случаев от коронавируса наблюдается в категории людей старше 50 лет.

Ранее мы писали о том, что в Польше заявили о готовности вводить специальные часы для пожилых людей, в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом в стране