По итогам вступительной кампании 2020 года выяснилось, что старшеклассники стали чаще вступать в колледжи не после 9, а после 11 класса. Об этом рассказала директор Учебно-методического центра "Укоопобразование" (Система COOP Украина) Лидия Войнаш.

"Проанализировав структуру поступающих в колледжи, мы пришли к выводу, что ранее в наши колледжи больше вступали выпускники на базе 9 классов. В этом году увеличилось количество тех, кто вступал на базе 11 классов", - рассказывает она, опираясь на итоги вступительной кампании 2020 года в 20 колледжах, входящих в образовательную систему COOP Украина по всей стране.

Основными причинами такой тенденции Лидия Войнаш называет изменение условий поступления (в этом году помимо ВНО нужно было сдавать вступительные экзамены) и пандемию, вызванную коронавирусом. В частности, из-за пандемии дети и их родители все чаще считают, что сейчас лучше остаться в школе и поучиться там еще два года, пока ситуация станет более определенной. "Пожалуй, в этом сработал родительский настроение, когда спокойнее, чтобы дети учились рядом с домом. Тем более, при условии дистанционного образования", - отметила она.

Впрочем, по словам Войнаш, за последние полгода учебные заведения выявили и некоторые проблемы дистанционного обучения. Среди них: отсутствие национальной образовательной электронной платформы, низкая осведомленность отдельных преподавателей об информационных технологиях, ограниченный доступ к интернету и онлайн-ресурсам в сельской местности. Кроме того, не у всех студентов есть современные гаджеты, которые бы позволяли учиться дистанционно.

"Но при этом надо осознавать, что другого пути, чем дистанционное обучение, в условиях такого стремительного распространения коронавируса, у нас нет. На сегодня технически наши образовательные учреждения готовы обучать дистанционно. А если бы еще разработали единую образовательную национальную программу, которая бы определяла принципы, как учиться в таких условиях, это значительно облегчило бы ситуацию. Но пока ничего подобного нет. Поэтому каждое заведение образования само решает, с помощью каких сервисов – Zoom, Cisco WebEx, Microsoft Teams или других – лучше проводить образовательный процесс", - объясняет Лидия Войнаш.

По итогам вступительной кампании 2020 года в колледжи образовательной системы COOP Украина для получения степени профессионального младшего бакалавра зачислено 3747 студентов, что на 17% больше, чем в прошлом году. Из них по дневной форме получения образования зачислены 2996 человек, по заочной – 751 человека. Наибольшее количество студентов зачислено во Львовский колледж, колледж Хмельницкого института, Полтавский, Черновицкий, Херсонский, Новомосковский, Ровенский и Харьковский колледжи.

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