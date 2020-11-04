Крупный производитель хлебобулочной и кондитерской продукции в Закарпатской области - "Чинадиевская хлебопекарня" (система COOP Украина) сменил модель сбыта из-за карантина. За последние полгода традиционный потребитель продукции - школы, детские сады, санатории, учебные учреждения и места общественного питания работали в нестандартном режиме, что сказалось на стабильности заказов.

По словам заведующей кондитерским производством кооперативного предприятия "Чинадиевская хлебопекарня" Марьяны Мовчан, в условиях пандемии количество потребителей кондитерских изделий резко сократилось.

Проседания удалось компенсировать, расширив централизованную доставку изделий торговцам других форм собственности. COOP-кондитеры так же переформатировали производство для работы "под заказ", пересмотрели ассортимент продукции. В результате выросли заказы на продукцию к семейным торжествам, другим праздникам.

"Таким образом, объемы производства кондитерских изделий даже выросли по сравнению с прошлым годом, и в месяц составляют 360-370 тыс. грн. При этом цены на традиционную продукцию не изменились", - рассказывает Марьяна Мовчан.

На предприятии отмечают, что снизить негативное влияние нынешней ситуации помогает и ранее внедренная компьютеризация производства: три года назад здесь установили комплексное программное обеспечение, объединив производство, сбыт продукции, состав сырья, операции движения сырья и бухгалтерскую информацию в единой учетной системе. Это позволяет оперативно анализировать текущую ситуацию и быстро принимать оптимальные решения.

По словам главного бухгалтера Мукачевского райпотребсоюза Татьяны Ганькович, компьютеризация позволила обеспечить четкий контроль производства, от учета заказов на продукцию до формирования технологических карт по использованию сырья. "Программный продукт формирует оборотные ведомости, контролирует остатки сырья, готовой продукции из ассортимента, по датам производства и т.д. Компьютерная программа анализирует информацию продаж продукции всем потребителям, демонстрирует финансовый результат от них. Качественные изменения также коснулись и логистики, обновления ассортиментной продукции, расширения количества потребителей", - сообщила Т. Ганькович.

"Чинадиевская хлебопекарня» выпускает более 40 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий под брендом "Солодка гостина". Ежедневно предприятие выпекает и поставляет более 3 тонн продукции. Помимо "Чинадиевской хлебопекарни" производством сладостей в системе COOP Украина (Укркоопсоюз) в Мукачевском районе занимаются еще два кооперативных хлебопекарных предприятия. По итогам октября 2020 года кооператорам района удалось выйти на месячные объемы производства продукции в 500 тыс. грн.