Правоохранители получили звонок о минировании Верховной Рады [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины/ фото: Apostrophe
В столице полиция проверяет информацию по минированию украинского парламента. Об этом сообщает obozrevatel.com.
Правоохранители получили сообщение о минировании около 9:00. На место выехали все службы.
Отмечается, что все подъезды к Верховной Раде перекрыли.
Ранее мы писали, что в Киеве заминировали два торговых центра: ТЦ "Украина" на Проспекте Победы, 3 и ТЦ "Sky Mall" на Шухевича, 2Т.
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