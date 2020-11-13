В столице полиция проверяет информацию по минированию украинского парламента. Об этом сообщает obozrevatel.com.

Правоохранители получили сообщение о минировании около 9:00. На место выехали все службы.

Отмечается, что все подъезды к Верховной Раде перекрыли.

Ранее мы писали, что в Киеве заминировали два торговых центра: ТЦ "Украина" на Проспекте Победы, 3 и ТЦ "Sky Mall" на Шухевича, 2Т.