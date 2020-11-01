В Киеве заминировали два торговых центра [ Редактировать ]
В Киеве заминировали два столичных торговых центра/Фото: korrespondent
В ГСЧС, 1 ноября, поступило сообщение о заминировании столичных торговых центров "Украина" и "Sky Mall". Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В колл-центр ГСЧС поступила информация от анонима о заминировании ТЦ "Украина" на Проспекте Победы, 3 и ТЦ "Sky Mall" на Шухевича, 2Т.
К обоим ТЦ выехали полиция и взрывотехники для проверки правдивости информации.
Напомним, ранее в Киеве "заминировали" мост Патона.
по теме
Prev Next
01 ноября 2020 17:10
"Я ничего не понимал": виновник ДТП на Майдане рассказал свою версию трагедии
Виновник страшного ДТП на Майдане рассказал свою версию случившегося
21 октября 2020 13:56
В Киеве мужчина набросился с ножом на пассажиров автобуса
Пострадавшим оказали помощь
11 октября 2020 22:38
Иностранцы устроили стрельбу в центре Киева (видео)
В цетре Киева иностранцы устроили стрельбу
01 ноября 2020 17:28
В Мукачево полицейский выстрелил себе в голову
На Закарпатье, полицейский, который охранял бюллетени на ТИК, выстрелил себе в голову