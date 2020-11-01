В Киеве заминировали два столичных торговых центра/Фото: korrespondent

В ГСЧС, 1 ноября, поступило сообщение о заминировании столичных торговых центров "Украина" и "Sky Mall". Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В колл-центр ГСЧС поступила информация от анонима о заминировании ТЦ "Украина" на Проспекте Победы, 3 и ТЦ "Sky Mall" на Шухевича, 2Т.

К обоим ТЦ выехали полиция и взрывотехники для проверки правдивости информации.

Напомним, ранее в Киеве "заминировали" мост Патона.