На этой неделе стартовали продажи игровой приставки нового поколения Xbox Series X. Буквально на следующий день в интернете появились фото и видео с бракованными устройствами, из которых якобы идет дым из-за перегрева.

Внимательные пользователи сразу же обнаружили, что все опубликованные видеоролики с дымящимися приставками являются фальшивыми. Дым выглядел подозрительно густым, ведь если это была неисправность электроники или плавление пластмассового корпуса, он был бы другим.

Выяснилось, что авторы фальшивых видео просто использовали вейп для создания густого дыма, а особая продуманная система вентиляции просто активно выдувает его из верхней решетки, от чего создается эффект дымящейся приставки.

Официальный новостной аккаунт Xbox проверил теорию. Эксперимент идеально воспроизводит оригинальные видеоролики – дым всасывается снизу и выкачивается наверх.

Также Microsoft настоятельно рекомендует не использовать вейп для воссоздания эффекта "дымящейся консоли" – это может ей навредить.

Мощность Xbox Series X действительно высока, и приставка ощутимо греется во время работы, но не критично – замеры показали температуру в районе 60 градусов. Но Microsoft давно учла урок с красными огнями смерти эпохи Xbox 360, когда из-за непродуманной системы охлаждения приставки перегревались и выходили из строя. В новых поколениях охлаждению уделяют крайне высокое внимание.

Но Xbox Series X не обошли другие проблемы, которые проявляются в первых партиях абсолютно любой электроники. Пользователи отмечают шумные Blu-Ray приводы, спонтанные выключения и артефакты на экране. Все приставки были успешно заменены по гарантии, уверяет Microsoft.

