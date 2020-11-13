Xbox Series X горит и дымит: Microsoft объяснила причину "брака" [ Редактировать ]
Источник: PCmag
На этой неделе стартовали продажи игровой приставки нового поколения Xbox Series X. Буквально на следующий день в интернете появились фото и видео с бракованными устройствами, из которых якобы идет дым из-за перегрева.
Внимательные пользователи сразу же обнаружили, что все опубликованные видеоролики с дымящимися приставками являются фальшивыми. Дым выглядел подозрительно густым, ведь если это была неисправность электроники или плавление пластмассового корпуса, он был бы другим.
Same... pic.twitter.com/QcnWY9VQBF— Arek Adamowicz (@Arek_Adamowicz) November 11, 2020
Выяснилось, что авторы фальшивых видео просто использовали вейп для создания густого дыма, а особая продуманная система вентиляции просто активно выдувает его из верхней решетки, от чего создается эффект дымящейся приставки.
Официальный новостной аккаунт Xbox проверил теорию. Эксперимент идеально воспроизводит оригинальные видеоролики – дым всасывается снизу и выкачивается наверх.
CANSADO de las FAKE NEWS.— Xbox Studio (@XboxStudio) November 11, 2020
Os dejo un video MIO explicando porque es Fake lo de la consola "Quemada" y como han logrado este efecto incluso estando la consola "APAGADA" pic.twitter.com/LfXzIBSu6N
Также Microsoft настоятельно рекомендует не использовать вейп для воссоздания эффекта "дымящейся консоли" – это может ей навредить.
Мощность Xbox Series X действительно высока, и приставка ощутимо греется во время работы, но не критично – замеры показали температуру в районе 60 градусов. Но Microsoft давно учла урок с красными огнями смерти эпохи Xbox 360, когда из-за непродуманной системы охлаждения приставки перегревались и выходили из строя. В новых поколениях охлаждению уделяют крайне высокое внимание.
Но Xbox Series X не обошли другие проблемы, которые проявляются в первых партиях абсолютно любой электроники. Пользователи отмечают шумные Blu-Ray приводы, спонтанные выключения и артефакты на экране. Все приставки были успешно заменены по гарантии, уверяет Microsoft.
My new @Xbox has now turned into a mechanic machine gun or a metronome.. great start to next gen! Never had any issues with Xbox at all before.. @XboxSupport pic.twitter.com/N85LjyHn0b— Ryan (@RWillows) November 10, 2020
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как вместе с Xbox Series X была представлена мини-версия новой Series S. В то же время Microsoft отправила игровую приставку Xbox One X на свалку истории.
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