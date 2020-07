Американская корпорация Microsoft прекращает производство игровой консоли Xbox One X и цифровой версии Xbox One S. Xbox One S будут выпускать и дальше. Об этом пишет отраслевое издание The Verge.

Журналисты отмечают, что последние недели появились сообщения о нехватке Xbox One X и Xbox One.

Microsoft впервые представила Xbox One X в ноябре 2017 года и позиционировала ее как "самую мощную игровую приставку в мире". Она может запускать игры в формате 4К и частотой до 60 ps благодаря мощности графической карты в шесть терафлопс. Xbox One S All-Digital Edition был выпущен в апреле 2019 года, как бездисковая версия Xbox One S.

По слухам на рынке, Microsoft представит новую игровую консоль Xbox в августе 2020 года. Она будет называться Xbox Series S и будет предназначена для игр предназначена для игр 1080p/1440p. Она станет бюджетной версией Xbox Series Х, которая поступит в продажу позднее в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Sony представила новую игровую консоль PlayStation 5.