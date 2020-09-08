Microsoft представила мини-версию новой Xbox (видео) [ Редактировать ]
Американская корпорация Microsoft представила новую игровую консоль Xbox Series S. В компании заявили, что Xbox Series S будет самой маленькой приставкой в истории бренда, и в ней будет отсутствовать дисковод, так что игру с диска запустить не получится.
Series S на 60% меньше, чем ее старшая модель Series X. Стоить консоль будет $299 в США и 299 евро в Европе, начало продаж планируется в ноябре 2020 года.
В июне 2020 года The Verge писал, что мощность Series S будет составлять 4 терафлопса и 7,5 ГБ оперативной памяти, а максимальное разрешение будет 1080p или 1440p с частотой до 120 кадров в секунду с возможностью масштабирования изображения до 4K. Кроме того, Xbox Series S поддерживает видео и стриминг контент в разрешении 4K. Консоль оснащена SSD-накопителем на 512 гигабайт.
На младшей модели нового Xbox будет работать технология рейтрейсинг - то есть реалистичное поведение лучей света. Благодаря рейтрейсингу графика в играх для консолей следующего поколения вроде Xbox Series X и S, а также PS5, будет выглядеть еще более правдоподобно.
В соцсетях выложили рекламный ролик с первыми подробностями об Xbox Series S.
no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP— WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020
Microsoft не называла точную дату запуска и цену на основную консоль Xbox Series X. По данным The Verge мощность Series X будет составлять 12 терафлопс и 13,5 ГБ оперативной памяти. Предполагается, что Series X будет стоить около $499.
Ранее сообщалось, что Sony представила новую игровую консоль PlayStation 5.
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