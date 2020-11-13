Украина сократила перечень стран "красной зоны" (список) [ Редактировать ]
В пятницу, 13 ноября, Украина сократила перечень стран так называемой "красной зоны". На сегодня в него входят 45 стран, что на одну меньше по сравнению с прошлой неделей. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
Сообщается, что список "красных стран" сократился до 45, соответственно, в "зеленой зоне" теперь находятся 148 стран (в том числе Украина). Во второй список по сравнению с минувшей неделей перешла Аргентина.
В "красной зоне" остаются популярные у украинцев: Польша, Грузия, Хорватия, Австрия, США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Италия, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Словакия, Чехия, Армения, Португалия, Венгрия, Болгария, Румыния, Швеция.
В "зеленой зоне" остаются: Германия, Молдова, Греция, Россия, Бразилия, Беларусь, Тунис, Израиль, Казахстан, Турция, Египет, Эстония, Азербайджан.
Отметим, при возвращении из "красных стран" необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.
Напомним, Кабинет министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине из-за коронавируса. Так, в стране решили отказаться от деления на зоны и вернуть общий карантин.
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