В пятницу, 6 ноября, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шустер во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" рассказал об основных страхах действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Один страх мы нашли - после тотального поражения на местных выборах они перестали доминировать как политическая партия №1.

"Второй его страх. Он его сам высказал: "А какие еще сюрпризы ожидать от Конституционного суда?" У них там законы про землю, казино, язык и медицину. Они сегодня уже не думают про это решение. Закон про языки по-разному оценивается разными политическим партиями. Мы считаем, что этот закон ущемил права граждан, которые говорят на русском, венгерском, славянском, румынском языках. Мы ждем решение КСУ. Но такие законы, как про землю, который не был поддержан 2/3 жителей страны, закон про казино не поддерживает более 80% граждан. Все они стали предметом рассмотрения КСУ. По земельной реформе есть 3 представления. Поэтому страхи президента понятны. КСУ, который отвечает за конституционность законодательства, может отменить эти законы", - добавил Шуфрич.

Но, что меня удивило, почему я уверен, что именно следующие рассмотрения являются настоящими страхами президента. Когда в 2014 году голосовали законы антикоррупционные, все знали, что там есть неконституционные нормы. Все знали, но связывали с "безвизом", МВФ. Голосовали с надеждой, что потом исправим. Мы голосовали и нам дали слово, что все будет исправлено согласно условиям Конституции. Порошенко и Яценюк на свой манер потянули законодательство, которое не соответствует Конституции. А Зеленский вместо того, чтобы это исправить, создал такой "хайп", что чуть не сорвал конституционный порядок в стране.

Ранее в КСУ озвучили план выхода из кризиса.

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