Фінансування боротьби з коронавірусною хворобою в Україні розписане працівниками МОЗ упродовж року. Усі необхідні закупівлі здійснює державне підприємство "Медичні закупівлі". Про це заявила у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заступниця міністра охорони здоров`я України Ірина Микичак.

"Відповідальними працівниками Міністерства, які ведуть цей напрямок, розписано фінансування упродовж року, торги відбуваються, закупівля апаратів штучної вентиляції, комп'ютерні томографи, медикаменти, централізовані поставки - все це йде в процесі й буде доставлено відповідно до угод в заклади охорони здоров'я", - сказала вона.

Представник МОЗ також назвала єдиний метод, за допомогою якого можливо зупинити пандемію коронавірусу.

"Без сумніву, це надзвичайно важливо, щоб була вакцина, щоб вона нарешті вийшла на ринок, тому що вплинути на попередження захворювання можна єдино достовірним методом - вакцинацією", - підкреслила Микитчак.

Вона також наголосила, що Міністерство охорони здоров'я постійно взаємодіє зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та з COVAX (об'єднання країн, які працюють над розробкою вакцини), щоб Україна була серед тих країн, які отримають вакцину в першочерговому порядку.

"Ну, звичайно, не перші, тому що ми не є серед розробників, але в першочерговому порядку", - додала Ірина Микитчак.