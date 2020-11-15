Підступний COVID-19: Максим Степанов не встояв перед хворобою [ Редактировать ]
Підступний COVID-19. Очільник Мінохоронздоров'я Максим Степанов не встояв перед хворобою, і тепер на самоізоляції. Обіцяє щодня звітувати про свій "шлях пацієнта". Та розказувати про симптоми, які в нього з'являються.
Щодо статистики. На сьогодні маємо 10 681 випадок захворюваності на COVID-19. Отже, кількість інфікованих - від початку пандемії - майже 536 тисяч.
При цьому одужали - минулої доби більше як дві з половиною тисячі українців. Попереду - за добовим приростом хворих - столиця, Запорізька, Харківська, Одеська та Київська області. Найздоровіші Луганська та Кіровоградська області.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Весь час пандемії я дивився на ситуацію очима лікарів, а тепер у мене є можливість пройти через цю ситуацію очима пацієнтів. У соціальних мережах я буду ділитися з вами своїм шляхом пацієнта. Буду робити це чесно і відверто, доповідати про всі проблеми, які виникають в нашій системі охорони здоров"я і шляхи їх подолання.
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