Підступний COVID-19. Очільник Мінохоронздоров'я Максим Степанов не встояв перед хворобою, і тепер на самоізоляції. Обіцяє щодня звітувати про свій "шлях пацієнта". Та розказувати про симптоми, які в нього з'являються.

Щодо статистики. На сьогодні маємо 10 681 випадок захворюваності на COVID-19. Отже, кількість інфікованих - від початку пандемії - майже 536 тисяч.

При цьому одужали - минулої доби більше як дві з половиною тисячі українців. Попереду - за добовим приростом хворих - столиця, Запорізька, Харківська, Одеська та Київська області. Найздоровіші Луганська та Кіровоградська області.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: