Зеленский поздравил Санду с победой на выборах в Молдове [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты Молдовы Майю Санду с победой на выборах в Молдове. В стране уже обработали 99% голосов.
Об этом украинский президент написал на своей странице в Twitter.
Зеленский ожидает дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Молдовой "для европейского будущего наших народов".
Ранее мы писали, что Майя Санду победила на выборах президента Молдовы.
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