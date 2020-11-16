Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты Молдовы Майю Санду с победой на выборах в Молдове. В стране уже обработали 99% голосов.

Об этом украинский президент написал на своей странице в Twitter.

Зеленский ожидает дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Молдовой "для европейского будущего наших народов".

Ранее мы писали, что Майя Санду победила на выборах президента Молдовы.