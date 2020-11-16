Лидер партии "Действие и солидарность" и бывшая премьер-министр Молдовы Майя Санду победила на выборах президента.

После подсчета 97,67% бюллетеней, Санду опережает действующего президента Игоря Додона более чем на 9%.

Согласно данным ЦИК Молдовы, Санду набрала 54.64% голосов (824 353 человек). За действующего президента Молдовы Игоря Додона проголосовали 45.36% (684 223 человек).

В данный момент разрыв между кандидатами стал непреодолимым. 100% бюллетеней будут подсчитаны после того, как закроются зарубежные избирательные участки в США и Канаде.

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В первом туре выборов в Молдове, который проходил 1 ноября, Санду победила по результатам обработки 100% голосов избирателей. Ее поддержали 36,16% избирателей. Она обошла Игоря Додона, за него проголосовали 32,61% избирателей.

Ранее мы писали о том, что ЦИК обнародовала предварительные результаты выборов в Грузии.