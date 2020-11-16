Выборы в Молдове: Додон призвал людей не выходить на протесты [ Редактировать ]
Действующий молдавский лидер Игорь Додон поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы. Он также призывает своих сторонников не выходить на протесты. Соответствующее заявление он сделал на сегодняшнем брифинге.
По его словам, предварительные результаты показывают победу Санду.
"Я поздравляю ее с предварительной победой, но точка в избирательном процессе будет поставлена, когда будут проверены все сообщения о нарушениях", - отметил Додон.
В то же время, как подчеркнул Додон, его штаб зафиксировал беспрецедентное число нарушений на выборах. При этом он обратился к своим сторонникам с призывом не выходить на акции протеста.
Ранее Зеленский поздравил Санду с победой на выборах в Молдове.
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