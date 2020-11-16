Действующий молдавский лидер Игорь Додон намерен в суде оспорить результаты выборов президента Молдовы. По его словам, голосование якобы сопровождалось беспрецедентными нарушениями.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге.

В частности, среди беспрецедентных нарушений он назвал запрет на голосование для жителей Приднестровья, подвоз избирателей на зарубежных участках и прямое вмешательство западных лидеров.

"И, конечно, в этой ситуации я обязан для защиты интересов наших граждан почти половины нашей страны, которые за меня голосовали, использовать все законные методы, чтобы опротестовать эти результаты", - отметил Додон.

По его словам, нужно пройти все этапы - ЦИК, суд, апелляционная палата и Конституционный суд.

Ранее Додон призвал людей не выходить на протесты.