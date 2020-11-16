Выборы в Молдове: Додон будет оспаривать результаты [ Редактировать ]
Действующий молдавский лидер Игорь Додон намерен в суде оспорить результаты выборов президента Молдовы. По его словам, голосование якобы сопровождалось беспрецедентными нарушениями.
Соответствующее заявление он сделал на брифинге.
В частности, среди беспрецедентных нарушений он назвал запрет на голосование для жителей Приднестровья, подвоз избирателей на зарубежных участках и прямое вмешательство западных лидеров.
"И, конечно, в этой ситуации я обязан для защиты интересов наших граждан почти половины нашей страны, которые за меня голосовали, использовать все законные методы, чтобы опротестовать эти результаты", - отметил Додон.
По его словам, нужно пройти все этапы - ЦИК, суд, апелляционная палата и Конституционный суд.
по теме
По его словам, предварительные результаты показывают победу Санду
В стране уже обработали 99% голосов
Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия страны
Зеленский предложил президенту компании Microsoft Брэду Смиту совместную разработку системы
Виталий Кличко из-за ситуации с коронавирусом в Киеве просит Кабинет министров усилить контроль самоизоляции больных