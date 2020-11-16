Кабмин подготовил план поддержки бизнеса на карантине [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и тех людей, которые потеряли доход из-за карантина выходного дня. В частности, возобновляется программа по частичной безработице.
Об этом Шмыгаль заявил на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, передает пресс-служба Офиса президента.
"В частности, мы возобновляем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего", - заявил он.
При этом премьер добавил, что также будут действовать "кредитные каникулы" для бизнеса в рамках программы "5-7-9".
Он также сообщил, что уже проведен ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в работе из-за карантина выходного дня.
Ранее в МОЗ посоветовали искать предпринимателям дополнительный доход в больницах.
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