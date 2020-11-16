Дело против экс-президента возвращается в суд первой инстанции Источник: Газета.ru

Киевский апелляционный суд на заседании 16 ноября отменил решение Печерского суда Киева от 12 мая о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о гибели протестующих на Майдане.

Об этом судья заявила во время заседания, сообщает Telregram-канал "Громадське".

Дело о силовом разгоне Евромайдана 18-20 февраля 2014 года возвращается в суд первой инстанции.

Напомним, в январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене (по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины) и соучастии в ведении агрессивной войны. Он был заочно приговорен к 13 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Украины обвинила Януковича в госизмене, а Европейский суд принял решение о снятии санкций с беглого президента в странах ЕС.