Суд отменил заочный арест Януковича [ Редактировать ]
Источник: Газета.ru
Киевский апелляционный суд на заседании 16 ноября отменил решение Печерского суда Киева от 12 мая о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о гибели протестующих на Майдане.
Об этом судья заявила во время заседания, сообщает Telregram-канал "Громадське".
Дело о силовом разгоне Евромайдана 18-20 февраля 2014 года возвращается в суд первой инстанции.
Напомним, в январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене (по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины) и соучастии в ведении агрессивной войны. Он был заочно приговорен к 13 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что прокуратура Украины обвинила Януковича в госизмене, а Европейский суд принял решение о снятии санкций с беглого президента в странах ЕС.
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