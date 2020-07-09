В Кремле не исключили, что президент России Владимир Путин поздравит своего бывшего коллегу Виктора Януковича, проживающего сейчас в России, с 70-летием, которое он отмечает 9 июля. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНИАН.

Не могу этого исключать, но пока что мне неизвестно, что президент (Путин - ред.) звонил Януковичу. Но поскольку он не является действующим президентом, то даже если такой звонок состоится, мы не обязательно будем об этом сообщать. Президент ежедневно многих поздравляет с днем рождения.

Песков подчеркнул, что Януковича в России считают "бывшим президентом Украины, который перестал быть президентом Украины в результате силового переворота, произошедшего в этой стране". Пресс-секретарь Путина высказался и о перспективах Януковича в политике.

К сожалению, я не имею информации о каком-либо измерении рейтинга господина Януковича в Украине, я просто не знаю, замеряется его рейтинг, и если замеряется, то кем.

Ранее сообщалось, что прокуратура Украины обвинила Януковича в госизмене, а Европейский суд принял решение о снятии санкций с беглого президента в странах ЕС.