В Украине ​День студента отмечается официально 17 ноября. Также неофициально День студента отмечают 25 января, в Татьянин день. Праздник День студента изначально связан с трагическими событиями Второй мировой войны, и в мире его стали отмечать с 1946 года.

В жизнь нашего студенческого сообщества Международный день студента вошел официально в 1999 году, и уже успел обрасти традициями.

Праздник, который начался протестом и закончился трагедией

28 октября 1939 года студенты и преподаватели вышли на демонстрацию в честь 21-й годовщины Чехословакии. Немецкие оккупанты разогнали мирных людей выстрелами, в результате чего погиб Ян Оплетал, студент медицинского факультета Карлова университета.

На похоронах юноши 15 ноября начались массовые акции протеста, в результате которых были арестованы десятки демонстрантов. 17 ноября оккупанты арестовали 1200 студентов из общежитий. Они отправились в концлагерь, девятерых казнили без суда и следствия.

Тогда Гитлер приказал закрыть все чехословацкие вузы. А в 1941 году во время лондонской международной встречи студентов стран, боровшихся против фашизма, было предложено установить дату массового ареста как Международный день студентов. Отмечать его в мире стали с 1946 года.

Как отмечают День студента в Украине

Интересно, что в наши дни в День студента принято веселиться, шуметь и совершать дурацкие поступки, присущие молодости и статусу студента. Ведь многие молодые люди позабыли о том, что стоит у истоков праздника.

В этом году День студента проходит в условиях карантина, и студенты в основном учатся дистанционно. Но в целом 17 ноября является коротким днем. Молодежь вечером собирается компаниями и отправляется на тематические вечеринки в клубы.

Поздравления и открытки:

Быть студентом — это круто.

В зачетке будет пусть "отлично",

По всем предметам - "автомат",

Чтоб с благодарностью и лично

Тебя встречал бы деканат.

Чтоб эта жизнь студента вечно

Была как самый сладкий сон,

И чтоб в конце учебы этой

В руках был красный твой диплом!

фото: ivona

С Днем студента поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб хвосты стали короче,

Чтоб длиннее были ночи.

Преподы чтоб подобрели

И оценками лишь грели,

Чтобы знания прилетали -

Сами в голову влезали.

Сессию чтоб отменили

И на отдых заменили.

Чтоб стипендию подняли,

Просто так ее давали.

Будет все пускай легко,

А проблемы - далеко!

фото: ivona

С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник пройдет весело и бесшабашно!

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