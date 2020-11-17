Международный день студента: история праздника, поздравления в стихах и открытках [ Редактировать ]
В Украине День студента отмечается официально 17 ноября. Также неофициально День студента отмечают 25 января, в Татьянин день. Праздник День студента изначально связан с трагическими событиями Второй мировой войны, и в мире его стали отмечать с 1946 года.
В жизнь нашего студенческого сообщества Международный день студента вошел официально в 1999 году, и уже успел обрасти традициями.
Праздник, который начался протестом и закончился трагедией
28 октября 1939 года студенты и преподаватели вышли на демонстрацию в честь 21-й годовщины Чехословакии. Немецкие оккупанты разогнали мирных людей выстрелами, в результате чего погиб Ян Оплетал, студент медицинского факультета Карлова университета.
На похоронах юноши 15 ноября начались массовые акции протеста, в результате которых были арестованы десятки демонстрантов. 17 ноября оккупанты арестовали 1200 студентов из общежитий. Они отправились в концлагерь, девятерых казнили без суда и следствия.
Тогда Гитлер приказал закрыть все чехословацкие вузы. А в 1941 году во время лондонской международной встречи студентов стран, боровшихся против фашизма, было предложено установить дату массового ареста как Международный день студентов. Отмечать его в мире стали с 1946 года.
Как отмечают День студента в Украине
Интересно, что в наши дни в День студента принято веселиться, шуметь и совершать дурацкие поступки, присущие молодости и статусу студента. Ведь многие молодые люди позабыли о том, что стоит у истоков праздника.
В этом году День студента проходит в условиях карантина, и студенты в основном учатся дистанционно. Но в целом 17 ноября является коротким днем. Молодежь вечером собирается компаниями и отправляется на тематические вечеринки в клубы.
Поздравления и открытки:
Быть студентом — это круто.
В зачетке будет пусть "отлично",
По всем предметам - "автомат",
Чтоб с благодарностью и лично
Тебя встречал бы деканат.
Чтоб эта жизнь студента вечно
Была как самый сладкий сон,
И чтоб в конце учебы этой
В руках был красный твой диплом!
фото: ivona
С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Преподы чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали -
Сами в голову влезали.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет все пускай легко,
А проблемы - далеко!
фото: ivona
С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник пройдет весело и бесшабашно!
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