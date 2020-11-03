Студентам туристической академии Venus One на индонезийском острове Бали официально разрешили оплачивать учебу собранными кокосами и листьями моринги.

Это поможет учащимся, которые из-за пандемии не могут заплатить за свое обучение, сообщает The Bali Sun.

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По словам представителя учебного заведения Ваян Пасек Ади Путра, до этого нововведения студенты могли платить за обучение в рассрочку.

"Мы должны обучать студентов, чтобы они использовали природные ресурсы, которые их окружают. Таким образом, когда пандемия закончится, они приобретут важный опыт и их нельзя будет назвать обычными работниками", - рассказал Ваян Пасек.

Он добавил, что из собранных студентами кокосов в академии будут производить масло, а затем продавать его. А из листьев моринги будут готовить мыло.

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