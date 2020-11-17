В четырех областях Украины пройдут повторные местные выборы. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия на своей странице в Facebook.

Как объяснили в ЦИК, выборы могут признаться не состоявшимися, если избранный человек отказывается от мандата или должности или если избирательный процесс был остановлен из-за введения военного или чрезвычайного положения.

Повторные выборы пройдут:

В Новгороде-Северском Черниговской области повторные выборы назначены на 17 января . Выборы пройдут в связи со смертью избранного повторно мэра Олега Бондаренко до вступления в должность. Он умер 29 октября от коронавируса;

. Выборы пройдут в связи со смертью избранного повторно мэра до вступления в должность. Он умер 29 октября от коронавируса; В Киевской области повторные выборы там назначили на 31 января. В связи со смертью городского головы Борисполя Киевской области Анатолия Федорчука, который тоже побеждал на последних выборах. Он возглавлял город с 2006 года;

В связи со смертью городского головы Борисполя Киевской области Анатолия Федорчука, который тоже побеждал на последних выборах. Он возглавлял город с 2006 года; В Броварах (Киевская область) суд назначил повторные выборы городского головы и депутатов городского совета (дата пока не определена);

Улановке (Винницкая область) суд назначил повторные выборы сельского головы (дата пока не определена).

Напомним, 5 октября в Украине прошли местные выборы, во время голосования Зеленского произошел конфуз.

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