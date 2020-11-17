В Украине жители некоторых регионов делятся снимками первого снега. Несмотря на то, что на улице ноябрь, некоторые улицы уже успело "замести". Соответствующие кадры появились в Facebook и Instagram.

В Кривом Роге делятся видео частных и жилых районов, присыпанных тонким слоем снега.

Также в первым снегом поздравили представители Сумского гидрометцентра, передав привет из города Ямполь. Там снега выпало несколько сантиметров, да так, что их вес прижал к земле кусты и спрятал растительность.

Харьковский региональный гидрометцентр опубликовал сказочные фотографии в парках на фоне еще не замерзшего разноцветного озера и уже по-новогоднему мигающих огней.

Ранее мы писали о том, когда в Украине ударят настоящие морозы.