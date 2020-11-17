Родные погибших в 1959 году участников туристической группы Дятлова готовят иск к создателям сериала о трагедии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Фонда памяти группы Дятлова Евгения Черноусова.

В сериале оставили имена, отчества и фамилии, это надо согласовывать с родственниками. Сестра Игоря Дятлова сейчас планирует обращаться в суд.

На российском телеканале "ТНТ" и платформе Premier 16 ноября стартовал показ драматического сериала "Перевал Дятлова" с Петром Федоровым в главной роли.

Сериал посвящен расследованию загадочной гибели туристической группы на Северном Урале в феврале 1959 года. Тогда во время похода таинственно погибли девять лыжников.

Создатели проекта пообещали, что финал даст "смысловой и эмоциональный" ответ на загадку, которая волнует исследователей долгие годы.

По словам юриста родственников погибших, согласование сюжета по закону не требуется, но имена, отчества и фамилии должны быть согласованы с самими героями или их представителями.

В рекламных буклетах просматривается одна и та же навязчивая фраза, что фильм основывается на реальных событиях и новых, якобы ранее никому неизвестных, сведениях. Утверждаю, что с 1959 года никаких дополнительных расследований по уголовному делу не проводилось.

Восьмисерийный "Перевал Дятлова" - одновременно и фантастический триллер, и мистический детектив. Нечетные и четные эпизоды независимы друг от друга - и по содержанию, и по форме.

Нечетные эпизоды сняты на настоящую пленку. Туристы уже погибли, и на место трагедии прилетает таинственный следователь Костин из Москвы (Петр Федоров). Расследование напоминает "Секретные материалы".

Четные серии сняты в черно-белой стилистике, как советские фильмы 60-х годов. В них восстановлен весь поход дятловцев и представлена версия событий авторов проекта.

Ранее сообщалось, что Netflix назвал самый популярный дебютный сериал 2020 года.