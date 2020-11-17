"Перевал Дятлова": родные погибших подают в суд на создателей сериала (видео) [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Родные погибших в 1959 году участников туристической группы Дятлова готовят иск к создателям сериала о трагедии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Фонда памяти группы Дятлова Евгения Черноусова.
В сериале оставили имена, отчества и фамилии, это надо согласовывать с родственниками. Сестра Игоря Дятлова сейчас планирует обращаться в суд.
На российском телеканале "ТНТ" и платформе Premier 16 ноября стартовал показ драматического сериала "Перевал Дятлова" с Петром Федоровым в главной роли.
Сериал посвящен расследованию загадочной гибели туристической группы на Северном Урале в феврале 1959 года. Тогда во время похода таинственно погибли девять лыжников.
Создатели проекта пообещали, что финал даст "смысловой и эмоциональный" ответ на загадку, которая волнует исследователей долгие годы.
По словам юриста родственников погибших, согласование сюжета по закону не требуется, но имена, отчества и фамилии должны быть согласованы с самими героями или их представителями.
В рекламных буклетах просматривается одна и та же навязчивая фраза, что фильм основывается на реальных событиях и новых, якобы ранее никому неизвестных, сведениях. Утверждаю, что с 1959 года никаких дополнительных расследований по уголовному делу не проводилось.
Восьмисерийный "Перевал Дятлова" - одновременно и фантастический триллер, и мистический детектив. Нечетные и четные эпизоды независимы друг от друга - и по содержанию, и по форме.
Нечетные эпизоды сняты на настоящую пленку. Туристы уже погибли, и на место трагедии прилетает таинственный следователь Костин из Москвы (Петр Федоров). Расследование напоминает "Секретные материалы".
Четные серии сняты в черно-белой стилистике, как советские фильмы 60-х годов. В них восстановлен весь поход дятловцев и представлена версия событий авторов проекта.
Ранее сообщалось, что Netflix назвал самый популярный дебютный сериал 2020 года.
по теме
Самым популярным фильмом 2020 года стал комедийный боевик "Плохие парни навсегда"
Какую роль он сыграет в фантастическом боевике держат в тайне
Культовый режиссер подписал четерыхлетний контракт
Премьера "Фантастических тварей 3" перенесена на лето 2022 года