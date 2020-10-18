Первый сезон сериала "Сестра Рэтчед" стал самым просматриваемым дебютным сериалом на Netflix в 2020 году. Об этом стриминговый сервис сообщил в Twitter.

За первые 28 дней 48 млн пользователей записались на прием к "Сестре Рэтчед", что сделало его самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года.

Премьера сериала состоялась 18 сентября. Сериал является приквелом культового фильма Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки" с Джеком Николсоном в главной роли, снятого по роману писателя Кена Кизи.

Главную роль исполняет актриса Сара Полсон, сыгравшая сериалах "Отчаянные домохозяйки", "Американская история ужасов", "Американская история преступлений", а также в фильме "12 лет рабства". В одном из эпизодов шоу появляется и секс-символ 1990-з Шерон Стоун.

По сюжету после войны молодая и амбициозная девушка Милдред Рэтчед приезжает в Северную Калифорнию, чтобы устроиться в психиатрическую больницу медсестрой. За своим фасадом больница, а также все ее работники скрывают страшные тайны.

В лечении используются нетривиальные методы, которые все больше захватывают сестру Рэтчед. Безжалостные эксперименты над людьми, которые ставят в больнице Люция делают из Милдред настоящее чудовище, которое в дальнейшем будет унижать и третировать своих пациентов.

You heard them https://t.co/biX8P0N1gf — Sarah Paulson (@MsSarahPaulson) October 10, 2020

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