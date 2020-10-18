Netflix назвал самый популярный дебютный сериал 2020 года (видео) [ Редактировать ]
Источник: Netflix
Первый сезон сериала "Сестра Рэтчед" стал самым просматриваемым дебютным сериалом на Netflix в 2020 году. Об этом стриминговый сервис сообщил в Twitter.
За первые 28 дней 48 млн пользователей записались на прием к "Сестре Рэтчед", что сделало его самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года.
Премьера сериала состоялась 18 сентября. Сериал является приквелом культового фильма Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки" с Джеком Николсоном в главной роли, снятого по роману писателя Кена Кизи.
Главную роль исполняет актриса Сара Полсон, сыгравшая сериалах "Отчаянные домохозяйки", "Американская история ужасов", "Американская история преступлений", а также в фильме "12 лет рабства". В одном из эпизодов шоу появляется и секс-символ 1990-з Шерон Стоун.
По сюжету после войны молодая и амбициозная девушка Милдред Рэтчед приезжает в Северную Калифорнию, чтобы устроиться в психиатрическую больницу медсестрой. За своим фасадом больница, а также все ее работники скрывают страшные тайны.
В лечении используются нетривиальные методы, которые все больше захватывают сестру Рэтчед. Безжалостные эксперименты над людьми, которые ставят в больнице Люция делают из Милдред настоящее чудовище, которое в дальнейшем будет унижать и третировать своих пациентов.
You heard them https://t.co/biX8P0N1gf— Sarah Paulson (@MsSarahPaulson) October 10, 2020
Ранее "Подробности" писали о топ-12 самых популярных сериалов от Netflix.
по теме
Леонардо Ди Каприо сыграет астронавта в новом фильме Netflix (фото)
По сюжету двое астронавтов пытаются предупредить мир о приближении астероида, способного уничтожить Землю
Netflix начнет съемки видеооигровой документалки
Он расскажет о "золотом веке" гейм-индустрии
ТОП-7 интригующих триллеров для осенних вечеров
Podrobnosti.ua создали подборку самых интересных триллеров и детективов
Карантин не завадив зйомкам "Бетмена"
У Ліверпулі відновили зйомки кінострічки "Бетмен". І хоч у Британії днями посилили карантин, роботі це не завадило. Бетмена у фільмі грає Роберт Паттінсон, із ним у команді Колін Фаррел та Зої Кравіц
Студия Pixar выложила второй трейлер мультфильма "Душа" (видео)
Премьера "Души" состоится на стриминговом сервисе Disney+ 25 декабря