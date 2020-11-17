Экономные бизнес-перелеты: в США разработали новый самолет (видео) [ Редактировать ]
Американская компания Otto Aviation создала самый экономичный самолет Celera 500L для бизнес-авиации. Об єтом сообщает Avianews.
Эргономичная форма судна дает воздушному судну эко-преимущество.
Низкое потребление топлива обеспечивается особой аэродинамической формой воздушного судна и наличием всего одного винтового двигателя.
Новый самолет уже совершил более 30 испытательных полетов. Расход топлива составляет 90-130 мл на 1 км полета. Самолет Celera 500L может перевозить шесть пассажиров в креслах первого класса на расстояние до 7200 км со скоростью более 700 км/час.
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