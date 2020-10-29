В Словакии презентовали летающий автомобиль AirCar, который трансформируется в самолет менее, чем за 3 минуты. Об этом сообщает Daily Mail.

В рамках испытаний летающий транспорт поднялся со взлетно-посадочной полосы в небо на высоту более 450 метров. Такие действия он удачно выполнил два раза. Для полета необходима взлетно-посадочная полоса длиной не менее 30 метров. Авто может развивать скорость до 200 км в час.

Компания-разработчик KleinVision отмечает, что авто может за раз проехать около тысячи километров. Оно весит больше тысячи кг, а дополнительная нагрузка может быть почти 200 кг. Благодаря габаритам автомобиль можно парковать на любом парковочном месте.

Машина представлена как двухместная модель. Она оснащена двигателем BMW 1,6 л и имеет 140 лошадиных сил.

У AirCar есть раскрывающиеся крылья и один пропеллер в задней части. Крылья складываются, когда автомобиль находится на дороге.

Отмечается, что уже в следующем году футуристический автомобиль можно будет увидеть на дорогах и в воздухе. Разработчики утверждают, что он подойдет для путешествий и может быть использован в качестве такси. Проект разработан так, чтобы пилоту было доступно авто без подготовки.

Ранее сообщалось, что в Японии представили уникальный летающий автомобиль.