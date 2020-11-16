Самолет при посадке раздавил медведицу [ Редактировать ]
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На Аляске самолет авиакомпании Alaska Airlines при приземлении насмерть сбил бурую медведицу, выбежавшую на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает Anchorage Daily News.
Boeing 737-700 совершал посадку в городе Якутат в темное время суток. В результате столкновения с медведем машина получила значительное повреждение турбины левого крыла. Пассажиры и члены экипажа самолета не пострадали.
Вместе с мамой на территорию аэродрома проник и двухлетний медвежонок, он при аварии не пострадал.
Аэропорт в Якутате лишь частично огорожен забором. Время от времени дикие животные забредают на его территорию. Ранее самолеты уже сбивали оленей, гусей, карибу и других животных. Медведь гибнет впервые.
Напомним, что в зоопарке Курской области России медведь напал на украинку и умер.
Ранее сообщалось, что в России при аварийной посадке развалился Ан-124 "Руслан".
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