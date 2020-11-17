МИД пригласил страны ЕC к участию в саммите Крымской платформы [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел рассчитывает на участие стран-членов Евросоюза в учредительном собрании Крымской платформы. Украина разъяснила представителям стран ЕС цели создания организации.
Об этом сообщает сайт МИД.
Во вторник прошла встреча с участием послов стран ЕС, а также замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой, постпреда президента в Крыму Антона Кориневича и главы Меджлиса Рефата Чубарова.
В ходе встречи Джапарова рассказала о текущей ситуации в Крыму, проблемах нарушения прав человека, норм гуманитарного права, дискриминации на полуострове. Кроме этого, она поблагодарила представителей стран Евросоюза за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, включая введение санкций против России.
Также замминистра пригласила на первый саммит Крымской платформы, который запланирован на первую половину следующего года. Послы стран ЕС поблагодарили за информацию о целях создания платформы и приглашении к работе в ней.
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