Министерство иностранных дел рассчитывает на участие стран-членов Евросоюза в учредительном собрании Крымской платформы. Украина разъяснила представителям стран ЕС цели создания организации.

Об этом сообщает сайт МИД.

Во вторник прошла встреча с участием послов стран ЕС, а также замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой, постпреда президента в Крыму Антона Кориневича и главы Меджлиса Рефата Чубарова.

В ходе встречи Джапарова рассказала о текущей ситуации в Крыму, проблемах нарушения прав человека, норм гуманитарного права, дискриминации на полуострове. Кроме этого, она поблагодарила представителей стран Евросоюза за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, включая введение санкций против России.

Также замминистра пригласила на первый саммит Крымской платформы, который запланирован на первую половину следующего года. Послы стран ЕС поблагодарили за информацию о целях создания платформы и приглашении к работе в ней.

Ранее была названа дата саммита Крымской платформы в Киеве.