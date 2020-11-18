Лига наций: сборная Испании разгромила Германию [ Редактировать ]
В рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании дома крупно обыграла национальную команду Германии. Встреча группы 4 лиги А прошла в Севилье и закончилась со счетом 6:0.
У победителей отличились Альваро Мората, Родриго Эрнандес, Микель Оярсабаль и Ферран Торрес, оформивший хет-трик.
Как итог, сборная Испании набрала 11 очков и пробилась в финальную стадию турнира. Немцы (9) идут на втором месте.
Напомним, 16 ноября позитивные тесты на коронавирус получили вратарь сборной Ураины Дмитрий Ризнык, защитник Эдуард Соболь и полузащитник Евгений Макаренко.
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