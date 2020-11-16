Еще три футболиста сборной Украины - голкипер Дмитрий Ризнык и защитники Эдуард Соболь и Евгений Макаренко - заразились коронавирусом.

Проведение матча Лиги наций против Швейцарии находится под вопросом, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Накануне вечером все тесты игроков сборной Украины показали негативный результат, но сегодня утром из лаборатории пришла дополнительная информация. Как оказалось, тестШвейы трех футболистов главной команды страны имели статус условно негативных. После дополнительного исследования все трое сразу же были изолированы в своих отельных номерах.

Сейчас ожидается решение местных властей о возможности проведения поединка.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина запланирован на вторник, 17 ноября, в Люцерне. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в "Динамо" COVID-19 заразились уже 13 футболистов.